Эксперт рассказал, как медведи на Камчатке пережили снежную зиму

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 апр – РИА Новости. Аномально снежная зима на Камчатке, вопреки опасениям, помогла медведям пережить холода, настоящую угрозу для них представляют морозные и малоснежные зимы, рассказал РИА Новости главный специалист отдела мониторинга сети природных парков "Вулканы Камчатки" Евгений Карпов.

"Основной рискованный фактор — это холодные и малоснежные зимы, а большие снега согревают: в берлоге при большой толще снега тепло", — сказал Карпов.

Он пояснил, что в районах с повышенным уровнем снега, например, в Налычевском парке, толстый снежный покров работает как одеяло: сохраняет тепло, защищает медведей от пронизывающих ветров. Гораздо страшнее для зверей, когда морозы ударяют, а снега мало — тогда детёныши в берлогах просто замерзают, несмотря на все старания матери.

По словам Карпова, случаи, когда медведь не может откопаться после спячки, крайне редки. В горах, где снега особенно много, звери спят до пяти месяцев, но к моменту их пробуждения солнце успевает подтопить сугробы. Так что этой зимой косолапым, по мнению учёных, ничто не угрожает.