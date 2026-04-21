Эксперт рассказал, как медведи на Камчатке пережили снежную зиму - РИА Новости, 21.04.2026
04:42 21.04.2026
Эксперт рассказал, как медведи на Камчатке пережили снежную зиму

РИА Новости: аномально снежная зима помогла медведям пережить холода

© Flickr / Jarkko Järvinen
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Flickr / Jarkko Järvinen
Бурый медведь. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномально снежная зима на Камчатке помогла медведям пережить холода.
  • Настоящую угрозу для медведей представляют морозные и малоснежные зимы.
  • Главная угроза для популяции медведей на Камчатке — не снег, а неурожай кормов.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 апр – РИА Новости. Аномально снежная зима на Камчатке, вопреки опасениям, помогла медведям пережить холода, настоящую угрозу для них представляют морозные и малоснежные зимы, рассказал РИА Новости главный специалист отдела мониторинга сети природных парков "Вулканы Камчатки" Евгений Карпов.
"Основной рискованный фактор — это холодные и малоснежные зимы, а большие снега согревают: в берлоге при большой толще снега тепло", — сказал Карпов.
Он пояснил, что в районах с повышенным уровнем снега, например, в Налычевском парке, толстый снежный покров работает как одеяло: сохраняет тепло, защищает медведей от пронизывающих ветров. Гораздо страшнее для зверей, когда морозы ударяют, а снега мало — тогда детёныши в берлогах просто замерзают, несмотря на все старания матери.
По словам Карпова, случаи, когда медведь не может откопаться после спячки, крайне редки. В горах, где снега особенно много, звери спят до пяти месяцев, но к моменту их пробуждения солнце успевает подтопить сугробы. Так что этой зимой косолапым, по мнению учёных, ничто не угрожает.
Ранее научный сотрудник Кроноцкого заповедника Владимир Гордиенко сообщал, что за последние 15–20 лет численность бурых медведей на Камчатке достигла 25 тысяч. Главная угроза для популяции — не снег, а неурожай кормов, как это было в 2019 и 2024 годах.
