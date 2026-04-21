Медведев: ЕС не надо рассчитывать на вмешательство США в конфликт с Россией - РИА Новости, 21.04.2026
13:47 21.04.2026 (обновлено: 13:49 21.04.2026)
Медведев: ЕС не надо рассчитывать на вмешательство США в конфликт с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Европе не стоит рассчитывать на вмешательство США в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией.
  • По словам Медведева, европейские страны пока недостаточно сильны, несмотря на милитаризацию своих экономик.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Европе не стоит рассчитывать на вмешательство США в гипотетический конфликт отдельных стран Евросоюза с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Европейцам рассчитывать на активное вмешательство Штатов в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией не стоит. Ведь у самих европейских стран пока силёнок недостаточно, хотя они и занялись милитаризацией своих экономик и раздумывают над созданием в рамках Евросоюза нового военного блока с приглашением туда умирающего бандеровского режима. Но пока этого нет", - написал Медведев в MAX.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
СМИ: ЕС не уверен в скором возвращении к обсуждению антироссийских санкций
