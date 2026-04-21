Россия создаст в Республике Конго центр изучения и борьбы с инфекциями

БРАЗЗАВИЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жан‑Розер Ибара подписали меморандум о намерениях по созданию Российско-Конголезского центра эпидемиологии и профилактики инфекций, передает корреспондент РИА Новости.