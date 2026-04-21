Рейтинг@Mail.ru
Россия создаст в Республике Конго центр изучения и борьбы с инфекциями
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 21.04.2026

Россия создаст в Республике Конго центр изучения и борьбы с инфекциями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жан-Розер Ибара подписали меморандум о намерениях по созданию Российско-Конголезского центра эпидемиологии и профилактики инфекций.
  • Создание центра обеспечит национальный суверенитет Республики Конго в области биобезопасности.
БРАЗЗАВИЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жан‑Розер Ибара подписали меморандум о намерениях по созданию Российско-Конголезского центра эпидемиологии и профилактики инфекций, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе российского ведомства, создание центра обеспечит национальный суверенитет Республики Конго в области биобезопасности.
Глава Роспотребнадзора во вторник прибыла в Республику Конго с рабочим визитом.
Здоровье - ОбществоРеспублика КонгоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала