Россия создаст в Республике Конго центр изучения и борьбы с инфекциями

БРАЗЗАВИЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жан‑Розер Ибара подписали меморандум о намерениях по созданию Российско-Конголезского центра эпидемиологии и профилактики инфекций, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе российского ведомства, создание центра обеспечит национальный суверенитет Республики Конго в области биобезопасности.
Глава Роспотребнадзора во вторник прибыла в Республику Конго с рабочим визитом.