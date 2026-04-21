Британский медиарегулятор начал расследование в отношении Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom заявил о начале расследования в отношении мессенджера Telegram на предмет распространения материалов о сексуальном насилии над детьми.
"Ofcom начал расследование в отношении Telegram в соответствии с британским законом о безопасном интернете на предмет выполнения Telegram своих обязанностей по предотвращению распространения материалов о сексуальном насилии над детьми", - говорится в заявлении.
Как сообщается, жалоба о нарушениях поступила от фонда "Канадский центр защиты детей" (Canadian Centre for Child Protection).
"Мы провели собственную оценку платформы и в свете этого решили начать расследование, чтобы выяснить, выполняет ли Telegram свои обязанности в отношении незаконного контента", - говорится в заявлении.
В случае, если регулятор выявит нарушения закона, на Telegram может быть наложен штраф в размере до 18 миллионов фунтов стерлингов (24 миллиона долларов) или 10% от международной выручки.