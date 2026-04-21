Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 21.04.2026
Британский медиарегулятор начал расследование в отношении Telegram

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Telegram на экране телефона
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении мессенджера Telegram.
  • Расследование касается распространения материалов о сексуальном насилии над детьми.
  • В случае выявления нарушений Telegram может быть наложен штраф в размере до 18 миллионов фунтов стерлингов.
ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom заявил о начале расследования в отношении мессенджера Telegram на предмет распространения материалов о сексуальном насилии над детьми.
«
"Ofcom начал расследование в отношении Telegram в соответствии с британским законом о безопасном интернете на предмет выполнения Telegram своих обязанностей по предотвращению распространения материалов о сексуальном насилии над детьми", - говорится в заявлении.
Как сообщается, жалоба о нарушениях поступила от фонда "Канадский центр защиты детей" (Canadian Centre for Child Protection).
"Мы провели собственную оценку платформы и в свете этого решили начать расследование, чтобы выяснить, выполняет ли Telegram свои обязанности в отношении незаконного контента", - говорится в заявлении.
В случае, если регулятор выявит нарушения закона, на Telegram может быть наложен штраф в размере до 18 миллионов фунтов стерлингов (24 миллиона долларов) или 10% от международной выручки.
Вчера, 12:02
 
В миреTelegramOfcom
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала