Национальная цифровая платформа МAX сменила название

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная цифровая платформа MAX сменила название на "Макс" в RuStore, Google Play и на официальном сайте приложения.
- В App Store оно осталось прежним — на английском языке.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Национальную цифровую платформу МAX переименовали в "Макс".
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
Глава VK объяснил, откуда взялось название MAX
8 апреля, 17:13
Изменения можно увидеть в RuStore, Google Play и на официальном сайте приложения, в App Store название осталось прежним — на английском языке.
Бета-версию цифрового сервиса запустили в марте прошлого года. Приложение позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Развивает его "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
На начало апреля там зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория сервиса превысила 80 миллионов пользователей.