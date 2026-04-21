Национальная цифровая платформа МAX сменила название

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальная цифровая платформа MAX сменила название на "Макс" в RuStore, Google Play и на официальном сайте приложения.

В App Store оно осталось прежним — на английском языке.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Национальную цифровую платформу МAX переименовали в "Макс".

Изменения можно увидеть в RuStore, Google Play и на официальном сайте приложения, в App Store название осталось прежним — на английском языке.

Бета-версию цифрового сервиса запустили в марте прошлого года. Приложение позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Развивает его "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".