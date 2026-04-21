13:26 21.04.2026 (обновлено: 19:49 21.04.2026)
Национальная цифровая платформа МAX сменила название на "Макс"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНациональная цифровая платформа "Макс"
Национальная цифровая платформа "Макс". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная цифровая платформа MAX сменила название на "Макс" в RuStore, Google Play и на официальном сайте приложения.
  • В App Store оно осталось прежним — на английском языке.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Национальную цифровую платформу МAX переименовали в "Макс".
Генеральный директор корпорации ВК Владимир Кириенко на шестой ежегодной международной конференции Data Fusion. 8 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Глава VK объяснил, откуда взялось название MAX
8 апреля, 17:13
Изменения можно увидеть в RuStore, Google Play и на официальном сайте приложения, в App Store название осталось прежним — на английском языке.
Бета-версию цифрового сервиса запустили в марте прошлого года. Приложение позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Развивает его "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
На начало апреля там зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория сервиса превысила 80 миллионов пользователей.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Пользователи МАХ стали отправлять больше сообщений в сравнении с 2025 годом
17 апреля, 13:23
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
