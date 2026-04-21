На Западе неожиданно отреагировали на ультиматум Мадьяра Зеленскому - РИА Новости, 21.04.2026
10:19 21.04.2026 (обновлено: 14:48 21.04.2026)
На Западе неожиданно отреагировали на ультиматум Мадьяра Зеленскому

Independent: ультиматум Мадьяра Зеленскому стал плохим сигналом для ЕС

© REUTERS / Bernadett Szabo — Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности снять вето на кредит Украине, но с условием возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
  • Independent считает, что это решение стало плохим сигналом для Европы
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ультиматум будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра Киеву в вопросе снятия вето на кредит в 90 миллиардов евро стал плохим сигналом для ЕС, пишет Independent.

"Именно в Венгрии особенно наглядно видно, насколько тесно европейская политика в отношении Украины связана с российскими энергоносителями. Брюссель открыто праздновал уход самого "обструкционистского" лидера Европы, Киев вздохнул с облегчением, а западные комментаторы поспешили объявить о конце "нелиберальной демократии" в Европе. Однако уже на этой неделе стало ясно: картина куда сложнее", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Зеленский сделал резкое заявление о Трампе и Донбассе
Вчера, 09:05
Издание напомнило, что Мадьяр заявил о готовности снять венгерское вето на критически важный для Владимира Зеленского кредит, но с условием возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Проигрыш партии Виктора Орбана на выборах многие восприняли как разворот Будапешта от Москвы. Однако позиция Мадьяра по вопросам энергетики и Украины указывает на более тонкую линию сближения — такую, которая может сыграть на руку России, пишет издание.

Накануне, отвечая на вопросы журналистов, венгерский политик призвал Украину сдержать свое обещание и открыть транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба". Мадьяр отметил, что он не допустит никакого шантажа в этом вопросе.

Будапешт заблокировал кредит Киеву в конце февраля. Власти страны обосновали это приостановкой работы трубопровода. Они обвинили Украину в давлении на Венгрию перед выборами в парламент, перестали поставлять Киеву дизельное топливо и заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Это неуважение". Зеленский по-хамски высказался об Уиткоффе и Кушнере
Вчера, 08:37
 
