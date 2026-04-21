Мадьяр пригрозил отстранить от должности президента, если тот сам не уйдет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что отстранит от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока и других чиновников, если они не уйдут со своих постов.
- Он обозначил срок добровольной отставки — 31 мая.
БУДАПЕШТ, 21 апр — РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что отстранит от должности президента страны Тамаша Шуйока и других чиновников, если они не уйдут со своих постов добровольно.
Он уточнил, что это относится к президенту Венгрии, председателю Верховного суда, председателю Национального управления по делам юстиции, председателю Конституционного суда и генеральному прокурору.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки ста процентов бюллетеней.