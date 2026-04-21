10:28 21.04.2026 (обновлено: 19:42 21.04.2026)
Мадьяр пригрозил отстранить от должности президента, если тот сам не уйдет

© AP Photo / Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что отстранит от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока и других чиновников, если они не уйдут со своих постов.
  • Он обозначил срок добровольной отставки — 31 мая.
БУДАПЕШТ, 21 апр — РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что отстранит от должности президента страны Тамаша Шуйока и других чиновников, если они не уйдут со своих постов добровольно.
"Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности", — написал Мадьяр в соцсети X.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
На Западе неожиданно отреагировали на ультиматум Мадьяра Зеленскому
Вчера, 10:19
Он уточнил, что это относится к президенту Венгрии, председателю Верховного суда, председателю Национального управления по делам юстиции, председателю Конституционного суда и генеральному прокурору.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки ста процентов бюллетеней.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В Киеве набросились на Зеленского после жесткого требования Мадьяра
Вчера, 04:10
 
