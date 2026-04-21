Забастовка работников метро парализовала Лондон

Объявление об изменении расписания поездов метрополитена в связи с забастовкой в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ В Лондоне началась однодневная забастовка работников метрополитена, в результате которой значительно сократилось движение поездов на всех линиях.

ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости. В Лондоне стартовала однодневная забастовка работников метрополитена, в результате которой значительно сократилось движение поездов на всех линиях, практически парализовав британскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.

Национальный профсоюз железнодорожных, морских и транспортных рабочих (RMT) объявил о забастовке в марте. Работники недовольны условиями труда и тяжелым сменным графиком. Первая забастовка должна была пройти в конце марта, однако была отменена на фоне переговоров с руководством метрополитена.

Забастовка началась в полдень по местному времени (14.00 мск). В отличие от забастовки в сентябре прошлого года, когда метро не работало практически полностью, в этот раз большинство линий продолжают работать. При этом поезда ходят редко, из-за чего в них практически невозможно попасть. Полностью закрылись две ключевые линии – Пикадилли и Центральная. Еще на двух закрыты значительные участки в центре.

Как убедился корреспондент РИА Новости, побывав у одной из станций в центре столицы, многие жители заходят в метро, не зная о ситуации. У входа стоят табло с уведомлением об ограничении движения. На них говорится, что полноценное движение восстановится только к вечеру среды.

Жителям приходится пользоваться альтернативными видами транспорта. Это автобусы, частные машины - несмотря на дорогую парковку - каршеринг, такси, частные и арендованные велосипеды.

Забастовка продолжится до полудня среды. Еще одна однодневная забастовка запланирована на четверг, еще две – 19 и 21 мая. Среди основных претензий протестующих – сжатие графика машинистов в четырехдневную рабочую неделю, слишком долгие смены, неравномерное распределение персонала, а также вопросы утомляемости и безопасности.