В Лондоне пройдет слушание по делу о подрывах "Северных потоков" - РИА Новости, 21.04.2026
01:16 21.04.2026 (обновлено: 01:17 21.04.2026)
В Лондоне пройдет слушание по делу о подрывах "Северных потоков"

Суд в Лондоне рассмотрит дело о выплатах оператору «Северных потоков»

© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лондоне пройдет слушание по делу о страховых выплатах оператору газопроводов "Северный поток", пострадавшим от взрывов.
  • Компания-оператор Nord Stream подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance, требуя выплаты 580 миллионов евро.
ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости. Слушание по делу о страховых выплатах оператору подорванных "Северных потоков" пройдет в Лондоне во вторник, сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона.
В 2024 году компания-оператор газопроводов "Северный поток" Nord Stream подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов. Речь идет о выплате суммы в 580 миллионов евро (684 миллиона долларов).
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Журналист: участница подрыва "Северного потока" атаковала российские суда
19 апреля, 05:28
Судебный процесс начался в четверг, заседание по установлению ключевых фактов и правовых аргументов истца прошло в пятницу. Как сообщили РИА Новости в суде, очередное слушание пройдет во вторник. Оно начнется в 10.30 (12.30 мск) и займет весь день. Всего процесс займет несколько недель.
По версии истца, трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий, что означает, что инцидент не выходит за рамки, которые покрываются страховым договором. По версии защиты, условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по приказу какого-либо правительства. При этом адвокаты не намерены доказывать, какая конкретно страна стоит за подрывом.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Дмитриев призвал Европу починить "Северный поток — 2" за свой счет
2 апреля, 05:55
 
