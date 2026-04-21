В Лондоне пройдет слушание по делу о подрывах "Северных потоков"

Судебный процесс начался в четверг, заседание по установлению ключевых фактов и правовых аргументов истца прошло в пятницу. Как сообщили РИА Новости в суде, очередное слушание пройдет во вторник. Оно начнется в 10.30 (12.30 мск) и займет весь день. Всего процесс займет несколько недель.

По версии истца, трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий, что означает, что инцидент не выходит за рамки, которые покрываются страховым договором. По версии защиты, условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по приказу какого-либо правительства. При этом адвокаты не намерены доказывать, какая конкретно страна стоит за подрывом.