В Запорожской области пять человек пострадали от атак ВСУ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В частности, по его словам, в селе Ботиево Приазовского округа пострадали мужчины 1955 и 1950 года рождения, в городе Васильевке — мужчина 1982 года рождения и женщина 1964 года рождения, в селе Бурчак Михайловского округа — мужчина 1975 года рождения.