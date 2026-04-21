Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области пять человек пострадали от атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 21.04.2026
В Запорожской области пять человек пострадали от атак ВСУ за сутки

Балицкий: пять человек пострадали от атак ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области пять человек пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий
  • Среди пострадавших — мужчины 1955, 1950, 1975 и 1982 годов рождения, а также женщина 1964 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"К сожалению, есть пострадавшие. Пять человек сейчас находятся в лечебных учреждениях, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
В частности, по его словам, в селе Ботиево Приазовского округа пострадали мужчины 1955 и 1950 года рождения, в городе Васильевке — мужчина 1982 года рождения и женщина 1964 года рождения, в селе Бурчак Михайловского округа — мужчина 1975 года рождения.
"Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка", - подчеркнул губернатор.
По его словам, всего за прошедшие сутки зафиксировано 18 атак вражеских беспилотников по мирным объектам региона.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала