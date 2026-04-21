И. о. главы МИД ПНЕ Ливии надеется на заключение новых контрактов с Россией

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахер Баур в ходе своего визита в Москву выразил надежду на заключение новых контрактов с Россией.
"Мы рассчитываем, что в рамках предстоящих встреч нам удастся пообщаться с представителями государственных учреждений, ведомств Российской Федерации, поработать над возобновлением действия определенных контрактов, соглашений, возможно, заключить новые договоренности", - сказал он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.