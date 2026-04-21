Переговоры с Израилем не означают уступок, заявил президент Ливана

БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Переговоры Ливана с Израилем не означают согласия Бейрута на уступки, они нацелены на завершение военного конфликта, заявил ливанский президент Джозеф Аун во вторник в ходе встречи с делегацией депутатов и глав муниципалитетов округа Джеззин.
"Переговоры не означают уступок или капитуляции, а направлены на решение проблем. Важно, чтобы ливанцы поддержали свое государство именно в этот момент, поскольку они устали от этих войн", - сказал Аун.
Президент заявил, что было принято решение участвовать в переговорах, которые ведутся между противоборствующими сторонами, при этом жестко отстаивая права Ливана. Прежде всего, по его словам, необходимо прекратить атаки Израиля, добиться вывода израильских сил и возвращения пленных, чтобы затем можно было говорить о мире после десятилетий войн и разрушений.
Аун подчеркнул, что стойкость жителей юга в их населенных пунктах и прием ими переселенцев из соседних деревень отражают единство и солидарность ливанцев, что является источником силы, сознательности и веры в страну. Он также сообщил, что продолжает работать с международными структурами и гуманитарными организациями для увеличения объемов помощи жителям юга.
Президент указал на необходимость координации между армией, силами безопасности, муниципалитетами и населением для укрепления стабильности и недопущения сценариев, при которых отдельными регионами управляют негосударственные военизированные формирования. По его словам, это создает серьезные риски, в то время как государство стремится восстановить порядок и завершить войну.
Ранее в Госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что Ливан и Израиль проведут второй раунд переговоров в Вашингтоне на уровне послов государств.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. При этом израильская армия регулярно нарушает соглашение, нанося удары авиации и артиллерии и применяя ударные дроны. Движение "Хезболлах" со своей стороны режим прекращения огня не нарушало.
