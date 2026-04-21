Рейтинг@Mail.ru
В Васильевке три лигрицы пострадали при ударе ВСУ по зоопарку - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 21.04.2026
Пылышенко: в Васильевке три лигрицы посекло осколками при ударе ВСУ по зоопарку

© РИА Новости / Александр Кряжев
Лигрица с детенышем
Лигрица с детенышем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Васильевке три лигрицы пострадали от осколков при атаке ВСУ по зоопарку.
  • Один из ударов пришелся прямо по вольеру, где живут два тигра и три лигрицы.
  • Первичный осмотр показал, что тяжелых ран у хищников нет, они обходятся наружной обработкой ран.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Три лигрицы посекло осколками при ударе ВСУ по зоопарку в городе Васильевка Запорожской области, один из ударов пришелся прямо по вольеру, сообщил РИА Новости директор зоопарка Александр Пылышенко.
Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил во вторник, что ВСУ нанесли удар по центру реабилитации хищных животных в Васильевке, повреждены хозпостройки и два автомобиля, пострадали животные.
"Один из ударов пришелся прямо в вольер, где живут два тигра и три лигра. У тигра нет видимых повреждений, у тигрицы, скорее всего, был сильный удар от взрывной волны, ей было плохо, ее рвало, но сейчас чувствует себя лучше. Пострадали три лигрицы, их посекло осколками. Они ходят самостоятельно", - сказал Пылышенко.
По его словам, первичный осмотр показал, что тяжелых ран у хищников нет.
"Обходимся наружной обработкой ран", - заключил директор зоопарка.
Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала