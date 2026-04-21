В Васильевке три лигрицы пострадали при ударе ВСУ по зоопарку

"Один из ударов пришелся прямо в вольер, где живут два тигра и три лигра. У тигра нет видимых повреждений, у тигрицы, скорее всего, был сильный удар от взрывной волны, ей было плохо, ее рвало, но сейчас чувствует себя лучше. Пострадали три лигрицы, их посекло осколками. Они ходят самостоятельно", - сказал Пылышенко.