В Васильевке три лигрицы пострадали при ударе ВСУ по зоопарку

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Три лигрицы посекло осколками при ударе ВСУ по зоопарку в городе Васильевка Запорожской области, один из ударов пришелся прямо по вольеру, сообщил РИА Новости директор зоопарка Александр Пылышенко.
Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил во вторник, что ВСУ нанесли удар по центру реабилитации хищных животных в Васильевке, повреждены хозпостройки и два автомобиля, пострадали животные.
"Один из ударов пришелся прямо в вольер, где живут два тигра и три лигра. У тигра нет видимых повреждений, у тигрицы, скорее всего, был сильный удар от взрывной волны, ей было плохо, ее рвало, но сейчас чувствует себя лучше. Пострадали три лигрицы, их посекло осколками. Они ходят самостоятельно", - сказал Пылышенко.
По его словам, первичный осмотр показал, что тяжелых ран у хищников нет.
"Обходимся наружной обработкой ран", - заключил директор зоопарка.