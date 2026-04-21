16:33 21.04.2026
Налоговые льготы для субъектов МСП расширили в Белгородской области

© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Налоговые льготы расширили для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих деятельность в приграничье Белгородской области, сообщил спикер регионального парламента Юрий Клепиков.
Во вторник был принят закон, предусматривающий в 2024-2026 годах освобождение от уплаты налога на имущество организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), расположенного на территориях населенных пунктов и на земельных участках, на которых установлена угроза жизни и здоровью в связи с атаками со стороны вооруженных формирований Украины.
"Другой единогласно поддержанный закон закрепляет положения о том, что в налоговых периодах 2025 и 2026 годов для налогоплательщиков, включенных в реестр субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в приграничных населенных пунктах, ставки налога установлены в следующих размерах: 1% для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения в виде доходов, 5% для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов", — написал в своем телеграм-канале председатель облдумы.
Перечень населенных пунктов и земельных участков будет установлен правительством Белгородской области.
Также указанными законами области расширены возможности применения действующих налоговых преференций по налогу на имущество организаций и упрощенной системе налогообложения для сельских магазинов. Теперь воспользоваться льготами можно в населенных пунктах с численностью населения до полутора тысяч человек.
