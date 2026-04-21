Россия не замечает попыток США вытеснить ее из Ливии, заявил Лавров

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Описанные в СМИ попытки США якобы вытеснить Россию из Ливии незаметны Москве и нерезультативны, если они вообще предпринимаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается попыток Соединенных Штатов или какой-то другой страны, западной, наверное, раз речь идет о том, чтобы кого-то вытеснить из какого-то процесса, это у них часть политики, которую они продвигают, часть рецидива долгих столетий колониального, неоколониального доминирования. Рефлекс и синдром гегемона", - добавил он.