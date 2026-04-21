Россия не замечает попыток США вытеснить ее из Ливии, заявил Лавров
14:43 21.04.2026
Россия не замечает попыток США вытеснить ее из Ливии, заявил Лавров

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки США вытеснить Россию из Ливии незаметны Москве и нерезультативны.
  • Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает контакты со всеми ведущими политическими силами в Ливии.
  • По мнению Лаврова, интерес ливийских сторон к деятельности Москвы сохраняется.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Описанные в СМИ попытки США якобы вытеснить Россию из Ливии незаметны Москве и нерезультативны, если они вообще предпринимаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции после переговоров с и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром российскому министру задали вопрос насчет публикации издания Wall Street Journal о ситуации в Ливии, где утверждается о попытках США вытеснить Россию.
"Если такие попытки предпринимаются, мы их не замечаем, стало быть, они нерезультативные", - сказал Лавров, отвечая на вопрос об этой публикации.
Министр подчеркнул, что Россия поддерживает контакты со всеми ведущими политическими силами в Ливии. Ливийские же стороны заинтересованы в такой деятельности Москвы и в дальнейшем, полагает Лавров.
"Что касается попыток Соединенных Штатов или какой-то другой страны, западной, наверное, раз речь идет о том, чтобы кого-то вытеснить из какого-то процесса, это у них часть политики, которую они продвигают, часть рецидива долгих столетий колониального, неоколониального доминирования. Рефлекс и синдром гегемона", - добавил он.
