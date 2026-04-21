Рейтинг@Mail.ru
Россия будет анализировать переговоры Ирана и США, заявил Лавров
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 21.04.2026 (обновлено: 14:33 21.04.2026)
Лавров: Россия будет анализировать предстоящие переговоры Ирана и США

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет анализировать предстоящие переговоры США и Ирана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
  • По его словам, ситуация может меняться очень быстро.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия будет анализировать предстоящие переговоры США и Ирана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы будем анализировать то, что происходит, хотя происходит все мгновенно. За сутки может ситуация поменяться десять раз диаметрально, почти как говорила (председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и экс-глава МИД ФРГ - ред.) Анналена Бербок, на 360 градусов все может измениться, а, может, и нет", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.
"Очень трудно понять, насколько каждая из сторон уверена в устойчивости тех принципов, которые обсуждаются как выход из этого кризиса. Так что опыт учит все-таки опираться на факты, а фактов мы пока не видим. Мы видим угрозы, видим обещания, видим заверения, что "если вы сделаете так, то вы будете процветать", - добавил Лавров.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
РоссияИранСШАСергей ЛавровВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала