Россия будет анализировать переговоры Ирана и США, заявил Лавров

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия будет анализировать предстоящие переговоры США и Ирана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы будем анализировать то, что происходит, хотя происходит все мгновенно. За сутки может ситуация поменяться десять раз диаметрально, почти как говорила (председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и экс-глава МИД ФРГ - ред.) Анналена Бербок, на 360 градусов все может измениться, а, может, и нет", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.
"Очень трудно понять, насколько каждая из сторон уверена в устойчивости тех принципов, которые обсуждаются как выход из этого кризиса. Так что опыт учит все-таки опираться на факты, а фактов мы пока не видим. Мы видим угрозы, видим обещания, видим заверения, что "если вы сделаете так, то вы будете процветать", - добавил Лавров.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.