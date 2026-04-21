Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе задержали 19 человек, объявленных в федеральный розыск
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 21.04.2026
В Кузбассе задержали 19 человек, объявленных в федеральный розыск

В Кузбассе ФСИН задержала 19 человек, объявленных в федеральный розыск

Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ГУФСИН Кузбасса задержали 19 человек, объявленных в федеральный розыск.
  • В ходе операции 167 сотрудников проверили более 240 адресов.
  • Задержанных доставили в места принудительного содержания, их дальнейшую судьбу определит суд.
КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) Кузбасса во время поисковой операции задержали 19 человек, объявленных в федеральный розыск, один из них прятался в шкафу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В ходе масштабной межведомственной операции 167 сотрудников ГУФСИН при поддержке отдела специального назначения "Кедр" проверили более 240 адресов и задержали 19 осужденных, объявленных в федеральный розыск", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что основной задачей операции был розыск людей, уклоняющихся от следствия и суда, отбывания наказаний в колонии-поселении, а также скрывающихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
"В посёлке Звёздный Кемеровского муниципального округа при проверке жилого дома в спальной комнате в шкафу обнаружили уклоняющегося от контроля уголовно-исполнительной инспекции мужчину 1996 года рождения, осужденного к исправительным работам", – отметили в пресс-службе.
Все задержанные, добавили в ГУФСИН, доставлены в места принудительного содержания, дальнейшую их судьбу определит суд.
Экс-судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Бывшую кубанскую судью Хахалеву переобъявили в розыск
16 апреля, 16:10
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала