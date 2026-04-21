В Кузбассе задержали 19 человек, объявленных в федеральный розыск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники ГУФСИН Кузбасса задержали 19 человек, объявленных в федеральный розыск.
- В ходе операции 167 сотрудников проверили более 240 адресов.
- Задержанных доставили в места принудительного содержания, их дальнейшую судьбу определит суд.
КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) Кузбасса во время поисковой операции задержали 19 человек, объявленных в федеральный розыск, один из них прятался в шкафу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"В ходе масштабной межведомственной операции 167 сотрудников ГУФСИН при поддержке отдела специального назначения "Кедр" проверили более 240 адресов и задержали 19 осужденных, объявленных в федеральный розыск", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что основной задачей операции был розыск людей, уклоняющихся от следствия и суда, отбывания наказаний в колонии-поселении, а также скрывающихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
"В посёлке Звёздный Кемеровского муниципального округа при проверке жилого дома в спальной комнате в шкафу обнаружили уклоняющегося от контроля уголовно-исполнительной инспекции мужчину 1996 года рождения, осужденного к исправительным работам", – отметили в пресс-службе.
Все задержанные, добавили в ГУФСИН, доставлены в места принудительного содержания, дальнейшую их судьбу определит суд.
