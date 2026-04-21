КСИР пригрозил уничтожить нефтеобъекты в Персидском заливе при новых ударах - РИА Новости, 21.04.2026
22:08 21.04.2026 (обновлено: 22:35 21.04.2026)
КСИР пригрозил уничтожить нефтеобъекты в Персидском заливе при новых ударах

Иран пригрозил уничтожить нефтеобъекты в Персидском заливе при новых ударах

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
  • КСИР заявил, что страны Персидского залива могут забыть о добыче нефти, если они помогут США и Израилю нанести новые удары по Ирану.
ТЕГЕРАН, 21 апр — РИА Новости. Страны Персидского залива могут забыть о добыче нефти, если они помогут США и Израилю нанести новые удары по Исламской Республике, заявил глава ВКС КСИР бригадный генерал Маджид Мусави.
"Наши южные соседи должны понимать, что, если их географическое положение и инфраструктура будут использованы в интересах врагов для нападения на Иран, им придется попрощаться с добычей нефти", — привело его слова агентство Mehr.
Тегеран ранее потребовал от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в конфликте на Ближнем Востоке. По мнению ИРИ, они не только предоставили американским и израильским военным свою территорию для ударов по Ирану, но и порой напрямую участвовали в атаках.
Страны Персидского залива и Иордания официально отрицают вовлеченность в операцию против ИРИ.
Восьмого апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
По данным CNN, новую встречу планируется провести 22 апреля в Пакистане. Как сообщало агентство IRNA, Исламская Республика отказалась принять в ней участие из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявлял, что решение о новых контактах с американцами еще не принято.
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаПерсидский залив
 
 
