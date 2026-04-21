В Красноярске полицейские со стрельбой задержали пьяного лихача на Audi - РИА Новости, 21.04.2026
06:10 21.04.2026
В Красноярске полицейские со стрельбой задержали пьяного лихача на Audi

В Красноярске пьяный водитель устроил гонки и наехал на полицейского

Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 21.04.2026
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя на Audi.
  • Водитель совершил наезд на инспектора ДПС, причинив ему ушибы.
  • Злоумышленником оказался 32-летний житель Красноярска, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.
КРАСНОЯРСК, 21 апр – РИА Новости. Сотрудники полка ДПС во время погони со стрельбой задержали пьяного водителя на Audi, устроившего гонки на улицах Красноярска и во время преследования совершившего наезд на одного из сотрудников полиции, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, ночью во время патрулирования госавтоинспекторы подали сигнал об остановке водителю Audi на улице Карла Маркса. Однако требование он проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские с включенными проблесковыми маячками начали преследование нарушителя, который ехал на большой скорости и проезжал на запрещающий сигнал светофора, выезжая на полосу встречного движения.
"Кроме того, водитель... совершил наезд на инспектора ДПС, причинив ему ушибы, после чего продолжил движение. Сотрудниками полиции было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства... были произведены предупредительные выстрелы, а затем – выстрелы по колесам. После повреждения покрышек водитель продолжил движение, однако, не справившись с управлением, на улице Ленина допустил наезд на препятствие, после чего попытался сбежать, но был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, злостным нарушителем оказался 32-летний житель Красноярска, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, установлено, что он не получал водительского удостоверения, а месяц назад уже был привлечен к административной ответственности по статье 12.8 КоАП за езду в пьяном виде. В результате в отношении мужчины полицейскими было составлено семь административных протоколов.
В настоящее время судом правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста на 12 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и части 1 статьи 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию".
ПроисшествияКрасноярскРоссияAudi A8
 
 
