Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затопили в Тихом океане

Корабль отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции. Его двигательная установка включилась на торможение в 04.11 мск и выдала "Прогрессу" импульс, необходимый для схода с орбиты.

"Прогресс МС-32" прибыл на МКС 13 сентября, а стартовал с Земли 11 сентября. Он доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем МКС, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы Международной космической станции, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов. Также грузовик доставил на станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7.