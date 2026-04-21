Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 21.04.2026
05:17 21.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Прогресс МС-32", проработавший с сентября в составе российского сегмента МКС, был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился.
  • Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океана.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-32", отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) после полугода полёта в её составе, затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил во вторник "Роскосмос".
"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-32", проработавший с сентября в составе российского сегмента МКС, был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.
МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Космонавт рассказал о значении эксперимента "Экран-М" на МКС
12 апреля, 09:48
Корабль отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции. Его двигательная установка включилась на торможение в 04.11 мск и выдала "Прогрессу" импульс, необходимый для схода с орбиты.
"Прогресс МС-32" прибыл на МКС 13 сентября, а стартовал с Земли 11 сентября. Он доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем МКС, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы Международной космической станции, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов. Также грузовик доставил на станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7.
Старт следующего грузовика "Прогресс МС-34" к МКС намечен на 26 апреля, а его стыковка - на 28 апреля, сообщили в "Роскосмосе".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Командир МКС рассказал о жизни на орбите
10 апреля, 11:04
 
