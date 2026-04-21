Корабль "Прогресс МС-32" отстыкуется от МКС

Стыковка нового грузового корабля "Прогресс МС-34" с МКС запланирована на 28 апреля.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-32" во вторник ночью отстыкуется от модуля "Звезда" Международной космической станции после полугодового пребывания в космосе, сообщила российская космическая госкорпорация Грузовой корабль "Прогресс МС-32" во вторник ночью отстыкуется от модуля "Звезда" Международной космической станции после полугодового пребывания в космосе, сообщила российская космическая госкорпорация "Роскосмос"

Ранее госкорпорация сообщала, что "Прогресс МС-32" сумел скорректировать орбиту МКС, после чего она стала составлять 420,09 километра над поверхностью Земли . Целью корректировки было создание баллистических условий для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28".

"Сегодня ночью прощаемся с грузовиком - после полугодового пребывания на МКС "Прогресс МС-32" отчалит от модуля "Звезда", - ранее подчеркнули в " Роскосмосе ".

До этого "Прогресс" 13 марта в 19.58 мск увеличил высоту орбиты МКС на 1,1 километра, используя свои включенные двигатели в течение 634,7 секунды и выдав импульс величиной 0,62 метра в секунду. После этого высота орбиты составила 421,54 километра над Землей.

Двигательная установка корабля будет включена на торможение в 4.11 мск. Она придаст кораблю необходимый импульс для схода с орбиты, после чего грузовик войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш , несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана

Корабль был запущен с Байконура ракетой "Союз-2.1а" 11 сентября и спустя двое суток прибыл на МКС. Грузовой корабль "Прогресс МС-32" привез на Международную космическую станцию новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для выходов в открытый космос.

"Прогресс МС-32" доставил на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы МКС, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.

Корабль "Прогресс МС-32" сменил уже затопленный грузовой корабль "Прогресс МС-30", который в свое время делал коррекцию орбиты пять раз, а также один раз выполнял маневр уклонения станции от космического мусора. Сам "Прогресс МС-32" четыре раза производил коррекцию орбиты Международной космической станции.