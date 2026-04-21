Корабль "Прогресс МС-32" отстыкуется от МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грузовой корабль "Прогресс МС-32" отстыкуется от модуля "Звезда" Международной космической станции после полугодового пребывания в космосе.
- Стыковка нового грузового корабля "Прогресс МС-34" с МКС запланирована на 28 апреля.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-32" во вторник ночью отстыкуется от модуля "Звезда" Международной космической станции после полугодового пребывания в космосе, сообщила российская космическая госкорпорация "Роскосмос".
Ранее госкорпорация сообщала, что "Прогресс МС-32" сумел скорректировать орбиту МКС, после чего она стала составлять 420,09 километра над поверхностью Земли. Целью корректировки было создание баллистических условий для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28".
"Сегодня ночью прощаемся с грузовиком - после полугодового пребывания на МКС "Прогресс МС-32" отчалит от модуля "Звезда", - ранее подчеркнули в "Роскосмосе".
До этого "Прогресс" 13 марта в 19.58 мск увеличил высоту орбиты МКС на 1,1 километра, используя свои включенные двигатели в течение 634,7 секунды и выдав импульс величиной 0,62 метра в секунду. После этого высота орбиты составила 421,54 километра над Землей.
Двигательная установка корабля будет включена на торможение в 4.11 мск. Она придаст кораблю необходимый импульс для схода с орбиты, после чего грузовик войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Корабль был запущен с Байконура ракетой "Союз-2.1а" 11 сентября и спустя двое суток прибыл на МКС. Грузовой корабль "Прогресс МС-32" привез на Международную космическую станцию новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для выходов в открытый космос.
"Прогресс МС-32" доставил на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы МКС, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.
Корабль "Прогресс МС-32" сменил уже затопленный грузовой корабль "Прогресс МС-30", который в свое время делал коррекцию орбиты пять раз, а также один раз выполнял маневр уклонения станции от космического мусора. Сам "Прогресс МС-32" четыре раза производил коррекцию орбиты Международной космической станции.
Стыковка нового грузового корабля "Прогресс МС-34" с МКС запланирована на 28 апреля в 3.00 мск, его старт планируется 26 апреля, ранее сообщили в "Роскосмосе". Госкорпорация до этого отметила, что ее специалисты завершили операции по заправке "Прогресса МС-34" компонентами топлива и сжатыми газами. Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошел контрольное взвешивание и балансировку, подчеркнули в "Роскосмосе".
