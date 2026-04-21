Королев: нацпроект "Туризм и гостеприимство" помогает в развитии региона

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Успешная реализация национального проекта "Туризм и гостеприимство" является возможностью для модернизации дорожной инфраструктуры, а также для приведения в порядок памятников истории и культуры, создания рабочих мест, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Во вторник на заседании регионального правительства под руководством Королева были подведены итоги реализации в Тверской области национального проекта "Туризм и гостеприимство" за прошлый год. Глава региона определил ключевые направления работы туристической отрасли в 2026 году.

Отмечается, что в Тверской области за последние пять лет туристический поток вырос почти в 1,5 раза и превысил 3 миллиона человек. По итогам прошлого года регион вошел в топ-5 лидеров России по росту туристических поездок.

Как рассказал Королев, для Тверской области, расположенной между Москвой и Санкт-Петербургом, перспективы роста туристического потока очень хорошие.

"У нас без преувеличения десятки миллионов потенциальных гостей. И наша задача – привезти их в Верхневолжье и встретить так, чтобы люди приезжали к нам снова. Это не только формирование позитивного имиджа региона. Успешная реализация нацпроекта – это возможности для модернизации дорожной инфраструктуры. Для приведения в порядок памятников истории и культуры, создания рабочих мест", – приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Королева.

Развитие туристической сферы региона подтверждает ежегодный рост налоговых поступлений в бюджет Тверской области. За последние девять лет налоги от отрасли выросли более чем в четыре раза. В 2025 году этот показатель составил свыше 1,7 миллиарда рублей. Это играет важную роль в расширении возможностей областного финансирования, прежде всего социально значимых направлений.

Приоритетами развития туристической сферы Королев назвал патриотический, круизный и культурно-познавательный туризм, развитие поездок внутри региона, особенно для молодежи. Глава региона отметил большой потенциал Тверской области как центра водного туризма ЦФО: в прошлом году в полном объеме начал работать речной порт "Завидово".

Стимулом для развития туризма является включение городов в знаменитые туристические маршруты. Это дополнительные возможности для благоустройства, привлечения новых гостей. В "Золотое кольцо России" вошли Кашин и Калязин, а по инициативе Королева проработан вопрос о включении в маршрут и Твери. Частью "Великого Русского Северного пути", который располагается от Москвы до Соловецких островов и объединяет православные святыни, стали Тверь, Калязин, Кашин, Старица, Ржев, Торжок, Вышний Волочек, Селижаровский и Осташковский округа.

Как подчеркнул Королев, особого внимания требуют дороги на туристических направлениях. Глава региона поставил перед профильными министерствами задачу включать такие объекты в программу дорожных работ на 2026-2030 годы в приоритетном порядке, выстроить четкое взаимодействие с министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством по ремонту дороги Р-132 "Золотое кольцо".