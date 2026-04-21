Рейтинг@Mail.ru
Королев: нацпроект "Туризм и гостеприимство" помогает в развитии региона
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:53 21.04.2026
Королев: нацпроект "Туризм и гостеприимство" помогает в развитии региона

© Фото : Правительство Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев
© Фото : Правительство Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Успешная реализация национального проекта "Туризм и гостеприимство" является возможностью для модернизации дорожной инфраструктуры, а также для приведения в порядок памятников истории и культуры, создания рабочих мест, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
Во вторник на заседании регионального правительства под руководством Королева были подведены итоги реализации в Тверской области национального проекта "Туризм и гостеприимство" за прошлый год. Глава региона определил ключевые направления работы туристической отрасли в 2026 году.
Отмечается, что в Тверской области за последние пять лет туристический поток вырос почти в 1,5 раза и превысил 3 миллиона человек. По итогам прошлого года регион вошел в топ-5 лидеров России по росту туристических поездок.
Как рассказал Королев, для Тверской области, расположенной между Москвой и Санкт-Петербургом, перспективы роста туристического потока очень хорошие.
"У нас без преувеличения десятки миллионов потенциальных гостей. И наша задача – привезти их в Верхневолжье и встретить так, чтобы люди приезжали к нам снова. Это не только формирование позитивного имиджа региона. Успешная реализация нацпроекта – это возможности для модернизации дорожной инфраструктуры. Для приведения в порядок памятников истории и культуры, создания рабочих мест", – приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Королева.
Развитие туристической сферы региона подтверждает ежегодный рост налоговых поступлений в бюджет Тверской области. За последние девять лет налоги от отрасли выросли более чем в четыре раза. В 2025 году этот показатель составил свыше 1,7 миллиарда рублей. Это играет важную роль в расширении возможностей областного финансирования, прежде всего социально значимых направлений.
Приоритетами развития туристической сферы Королев назвал патриотический, круизный и культурно-познавательный туризм, развитие поездок внутри региона, особенно для молодежи. Глава региона отметил большой потенциал Тверской области как центра водного туризма ЦФО: в прошлом году в полном объеме начал работать речной порт "Завидово".
Стимулом для развития туризма является включение городов в знаменитые туристические маршруты. Это дополнительные возможности для благоустройства, привлечения новых гостей. В "Золотое кольцо России" вошли Кашин и Калязин, а по инициативе Королева проработан вопрос о включении в маршрут и Твери. Частью "Великого Русского Северного пути", который располагается от Москвы до Соловецких островов и объединяет православные святыни, стали Тверь, Калязин, Кашин, Старица, Ржев, Торжок, Вышний Волочек, Селижаровский и Осташковский округа.
Как подчеркнул Королев, особого внимания требуют дороги на туристических направлениях. Глава региона поставил перед профильными министерствами задачу включать такие объекты в программу дорожных работ на 2026-2030 годы в приоритетном порядке, выстроить четкое взаимодействие с министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством по ремонту дороги Р-132 "Золотое кольцо".
Как отметили в пресс-службе, развитие туризма – это еще и возможности для трудоустройства молодежи и в целом повышения занятости жителей региона. Специалистов для туриндустрии Верхневолжья готовят Тверской колледж транспорта и туризма, Конаковский колледж, исторический факультет и факультет географии и геоэкологии Тверского государственного университета. Для укрепления кадровой базы отрасли прорабатывается флагманский проект – создание кампуса гостеприимства "Завидово", где с 2030 года смогут получать практико-ориентированное образование 1,8 тысячи человек.
Тверская областьТверьВиталий КоролевтуристыТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала