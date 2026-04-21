Герасимов рассказал о нанесении поражения ВСУ в Константиновке и пригородах

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск наносят поражение противнику в Константиновке, ведет бои в Новодмитровке и Ильиновке, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск.
"В Константиновке штурмовые подразделения "Южной" группировки войск наносят поражение формированиям противника и продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях города. Кроме того, идут бои в пригородах Константиновки - в населенных пунктах Новодмитровка и Ильиновка", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18