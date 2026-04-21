Конгрессмены обратились к силовикам из-за загадочных смертей ученых в США

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Конгрессмены Джеймс Кемер и Эрик Берлинсон запросили у Минэнерго, Пентагона, ФБР и НАСА данные о загадочных смертях и исчезновениях ученых, связанных с секретными программами.

"Комитет по надзору и правительственной реформе расследует недавние неподтвержденные сообщения в открытых источниках об исчезновении и смерти лиц, имевших доступ к чувствительной научной информации. <…> Мы запрашиваем брифинг по любой информации", — говорится в документе.

По словам законодателей, такие инциденты могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности, а также для сотрудников ведомств и учреждений, работающих с секретными данными. Конгрессмены попросили разъяснить, каким образом устроена защита таких работников.

По информации СМИ, по меньшей мере 11 человек либо погибли, либо пропали без вести начиная с 2022 года. Как сообщается, подавляющее большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.