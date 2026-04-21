Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмены обратились к силовикам из-за загадочных смертей ученых в США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 21.04.2026 (обновлено: 12:26 21.04.2026)
Конгрессмены обратились к силовикам из-за загадочных смертей ученых в США

Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессмены Джеймс Кемер и Эрик Берлинсон обратились в Минэнерго, Пентагон, ФБР и НАСА с просьбой предоставить данные о загадочных смертях и пропажах ученых, связанных с секретными программами.
  • По словам законодателей, такие инциденты могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности.
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Конгрессмены Джеймс Кемер и Эрик Берлинсон запросили у Минэнерго, Пентагона, ФБР и НАСА данные о загадочных смертях и исчезновениях ученых, связанных с секретными программами.
"Комитет по надзору и правительственной реформе расследует недавние неподтвержденные сообщения в открытых источниках об исчезновении и смерти лиц, имевших доступ к чувствительной научной информации. <…> Мы запрашиваем брифинг по любой информации", — говорится в документе.
По словам законодателей, такие инциденты могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности, а также для сотрудников ведомств и учреждений, работающих с секретными данными. Конгрессмены попросили разъяснить, каким образом устроена защита таких работников.
По информации СМИ, по меньшей мере 11 человек либо погибли, либо пропали без вести начиная с 2022 года. Как сообщается, подавляющее большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.
Американский президент Дональд Трамп уже пообещал выяснить причины произошедшего.
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАФБРНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала