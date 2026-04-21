В Киеве суд арестовал двух полицейских, бросивших людей во время стрельбы

- Печерский районный суд Киева арестовал двух полицейских, сбежавших с места массовой стрельбы в Киеве и оставивших раненых гражданских.
- Полицейским назначено содержание под стражей с правом внесения залога размером 266 240 гривен для каждого, они обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал двух полицейских, сбежавших в субботу с места массовой стрельбы в украинской столице и оставивших раненых гражданских, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
"Сегодня по ходатайству прокуроров Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве. Суд назначил полицейским содержание под стражей с правом внесения залога размером 266,24 тысячи гривен для каждого (шесть тысяч долларов – ред.). Правоохранители обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кравченко.
Как сообщил украинский телеканал ТСН, полицейских Михаила Дробницкого и Анну Дудину арестовали до 18 июня.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, затем скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации украинских СМИ им оказался бывший украинский военный Дмитрий Васильченков. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате стрельбы шесть человек погибли, 15 были ранены.