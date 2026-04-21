В Киеве суд арестовал двух полицейских, бросивших людей во время стрельбы

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал двух полицейских, сбежавших в субботу с места массовой стрельбы в украинской столице и оставивших раненых гражданских, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

"Сегодня по ходатайству прокуроров Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве. Суд назначил полицейским содержание под стражей с правом внесения залога размером 266,24 тысячи гривен для каждого (шесть тысяч долларов – ред.). Правоохранители обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кравченко.