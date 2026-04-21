Киев предлагал переименовать часть Донбасса в Донниленд, пишет NYT - РИА Новости, 21.04.2026
18:03 21.04.2026 (обновлено: 19:45 21.04.2026)
Киев предлагал переименовать часть Донбасса в Донниленд, пишет NYT

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские переговорщики предлагали переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в Донниленд, пишет NYT.
  • Киев хотел таким образом склонить Трампа к усилению давления на Москву в вопросе принадлежности региона.
  • Украинские чиновники разработали флаг для нового образования и даже попросили нейросеть написать для него гимн.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские переговорщики хотели переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в Донниленд, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, пишет New York Times со ссылкой на источники.
"В ходе мирных переговоров <...> в последние несколько месяцев украинские официальные лица предлагали назвать часть Донбасса Доннилендом", — говорится в статье.
© Leanne Abraham/The New York TimesКарта Донбасса с названием Donnyland, опубликованная NYT
Карта Донбасса с названием Donnyland, опубликованная NYT
Как отметила газета, Киев хотел таким образом склонить главу Белого дома к тому, чтобы он усилил давление на Москву в вопросе принадлежности региона.
По данным NYT, сначала название употребляли в штуку, но позднее идея получила развитие: украинские чиновники разработали зелено-золотой флаг для нового образования и даже попросили нейросеть сочинить для него гимн. Неизвестно, презентовали ли их США.
