Над Курской областью сбили свыше 30 беспилотников ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
КУРСК, 21 апр - РИА Новости. За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 32 украинских беспилотника различного типа, четыре раза ВСУ применили артиллерию по отселённым районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 20 апреля до 07.00 21 апреля сбито 32 вражеских беспилотника различного типа. Четыре раза враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он добавил, что 10 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района на территории сельхозпредприятия один человек погиб, ещё трое пострадали. Раненые доставлены в Курскую областную больницу. В Рыльском районе повреждён объект энергетики, электроснабжение населённых пунктов не нарушено. В городе Рыльске повреждено остекление МКД (многоквартирного дома - ред.)", - сообщил губернатор.
