Над Курской областью сбили свыше 30 беспилотников ВСУ за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 21.04.2026
Над Курской областью сбили свыше 30 беспилотников ВСУ за сутки

Хинштейн: над Курской областью сбили свыше 30 беспилотников ВСУ за сутки

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
  • Над территорией Курской области за сутки сбито 32 украинских беспилотника различного типа.
  • В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района один человек погиб, еще трое пострадали, в Рыльском районе поврежден объект энергетики, в городе Рыльске повреждено остекление многоквартирного дома.
КУРСК, 21 апр - РИА Новости. За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 32 украинских беспилотника различного типа, четыре раза ВСУ применили артиллерию по отселённым районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 20 апреля до 07.00 21 апреля сбито 32 вражеских беспилотника различного типа. Четыре раза враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он добавил, что 10 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района на территории сельхозпредприятия один человек погиб, ещё трое пострадали. Раненые доставлены в Курскую областную больницу. В Рыльском районе повреждён объект энергетики, электроснабжение населённых пунктов не нарушено. В городе Рыльске повреждено остекление МКД (многоквартирного дома - ред.)", - сообщил губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРыльскРыльский районВооруженные силы УкраиныАлександр Хинштейн
 
 
