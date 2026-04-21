"Хезболла" впервые с начала прекращения огня атаковала армию Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Хезболла» атаковала позиции армии Израиля, это первая боевая операция с начала режима прекращения огня.
- Атака была проведена ракетным залпом и группой ударных беспилотников по артиллерийской позиции в поселении Кфар-Гилади.
- В «Хезболла» подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на более чем 200 нарушений со стороны Израиля с момента вступления в силу режима прекращения огня.
БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" провели первую боевую операцию с начала режима прекращения огня, атаковав позиции армии Израиля, говорится в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления во вторник в 18.50 (время совпадает с московским) нанесли удар ракетным залпом и группой ударных беспилотников по артиллерийской позиции израильской армии в поселении Кфар-Гилади — источнику последнего артиллерийского обстрела в направлении населенного пункта Яхмар аш-Шакиф",- написано в заявлении.
В "Хезболлах" подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на грубые и задокументированные нарушения со стороны Израиля, число которых, согласно заявлению, превысило 200 с момента вступления в силу режима прекращения огня и которые включали нападения на мирных жителей и разрушение домов и деревень на юге Ливана.