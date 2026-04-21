"Хезболла" впервые с начала прекращения огня атаковала армию Израиля

БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" провели первую боевую операцию с начала режима прекращения огня, атаковав позиции армии Израиля, говорится в заявлении пресс-службы движения.

"Бойцы исламского сопротивления во вторник в 18.50 (время совпадает с московским) нанесли удар ракетным залпом и группой ударных беспилотников по артиллерийской позиции израильской армии в поселении Кфар-Гилади — источнику последнего артиллерийского обстрела в направлении населенного пункта Яхмар аш-Шакиф",- написано в заявлении.