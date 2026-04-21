Путин определил место проведения саммита Россия — АСЕАН в 2026 году

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия — АСЕАН в этом году, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"В целях подготовки и проведения в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) постановляю: 1. Определить город Казань местом проведения в 2026 году саммита Россия — АСЕАН", — говорится в тексте указа.