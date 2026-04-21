Умер Герой Советского Союза летчик Иван Кашин

БРЯНСК, 21 апр — РИА Новости. Герой Советского Союза летчик Иван Кашин, который проявил отвагу и способствовал нейтрализации террористов на борту пассажирского самолета в 1973 году, скончался в возрасте 89 лет, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.
Двадцатого апреля перестало биться сердце Кашина, уточнили в пресс-службе.
Кашин родился 2 января 1937 года в деревне Сахаровка Елецкого района Воронежской области. В 1948 году его семья переехала в Елец. В 1955 году, окончив школу, Кашин поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации, а в 1957 году его распределили в Управление гражданской авиации центральных районов и Арктики в Москве, после чего направили в Брянский объединенный авиаотряд.
"В 1973 году Иван Андреевич, проявив смелость и отвагу, спас экипаж и пассажиров воздушного судна Як-40, командиром которого он являлся. Террористы совершили попытку захвата самолета, но Иван Андреевич успел подать сигнал бедствия и в экстремальных погодных условиях совершил вынужденную посадку в Москве, где самолет был взят штурмом, а террористы нейтрализованы", — рассказали в пресс-службе области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 декабря 1973 года за героизм, мужество и высокое летное мастерство, проявленные при исполнении служебных обязанностей, Кашину присвоили звание Героя Советского Союза.
Как отметили брянские власти, в последние годы летчик много времени уделял патриотическому воспитанию молодежи, проявлял внимание к общественной жизни региона. Его имя носит кадетский корпус авиации в городе Дятьково.
"Губернатор Брянской области Александр Богомаз, правительство региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Андреевича в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о нем сохранится в сердцах жителей нашего региона", — говорится в заявлении пресс-службы.
Прощание с Героем Советского Союза состоится 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы.