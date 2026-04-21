Макрон пытается примерять на себя треуголку Наполеона, считает Картаполов - РИА Новости, 21.04.2026
20:14 21.04.2026 (обновлено: 20:22 21.04.2026)
Макрон пытается примерять на себя треуголку Наполеона, считает Картаполов

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
  • Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается примерять на себя роль Наполеона Бонапарта.
  • Картаполов также отметил, что Макрону до Наполеона как Владимиру Зеленскому до Луны
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается примерять на себя треуголку французского императора Наполеона Бонапарта, однако ему до Наполеона как Владимиру Зеленскому до Луны, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В понедельник Макрон заявил, что рабочие группы Франции и Польши встретятся в ближайшие недели для конкретизации форм сотрудничества в области ядерного сдерживания. Среди тем, которые стороны рассмотрят, он назвал обмен информацией, совместные учения и, вероятно, развертывание сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах Франции и Польши провести ядерные учения подтверждают устремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.
"Макрон вообще пытается на себя примерять треуголку Наполеона, но, понимаете, у него общего с Бонапартом - только рост. А все остальное...Ему до Наполеона как Зеленскому до Луны", - сказал Картаполов ИС "Вести".
Он также скептично оценил планы стран ЕС по ядерному сдерживанию России с помощью авиации, так как у России лучшая в мире система ПВО.
В миреФранцияРоссияПольшаЭммануэль МакронНаполеон БонапартАндрей КартаполовЕвросоюзГосдума РФ
 
 
