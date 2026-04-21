Во Владимирской области арестовали кандидата на пост главы Минздрава

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Главный кандидат на пост министра здравоохранения Владимирской области был арестован в день, на который было назначено собеседование, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"Мы недавно искали человека на пост министра — и вот какие цифры получили: из 200 кандидатов 190 сразу отсеялись по причине несоответствия квалификации. По десяти остальным было отрицательное заключение правоохранительных органов или медицинского блока. Остался один кандидат - арестовали в день, на который было назначено собеседование", - рассказал Авдеев в интервью сетевому изданию "Владимирские новости".
Он отметил, что поиски министра продолжаются.
По данным пресс-службы регионального правительства, 10 ноября 2025 года были прекращены полномочия Валерия Янина в должности министра здравоохранения Владимирской области в связи с истечением срока действия служебного контракта. Была назначена исполняющая обязанности министра Тамара Томаева, но, по данным СМИ, она уволилась вскоре после назначения.
Янин на момент истечения срока служебного контракта уже находился под домашним арестом. В марте этого года его приговорили к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). По данным прокуратуры региона, подсудимый, занимая должность главврача Александровской районной больницы, потребовал от сотрудников ежемесячно передавать ему деньги из зарплаты, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. В общей сумме потерпевшие передали ему 640 тысяч рублей.
Суд арестовал министра энергетики Ставрополья
27 марта, 12:47