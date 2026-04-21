Во Владимирской области арестовали кандидата на пост главы Минздрава

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 21.04.2026
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Главный кандидат на пост министра здравоохранения Владимирской области был арестован в день, на который было назначено собеседование, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"Мы недавно искали человека на пост министра — и вот какие цифры получили: из 200 кандидатов 190 сразу отсеялись по причине несоответствия квалификации. По десяти остальным было отрицательное заключение правоохранительных органов или медицинского блока. Остался один кандидат - арестовали в день, на который было назначено собеседование", - рассказал Авдеев в интервью сетевому изданию "Владимирские новости".
Он отметил, что поиски министра продолжаются.
По данным пресс-службы регионального правительства, 10 ноября 2025 года были прекращены полномочия Валерия Янина в должности министра здравоохранения Владимирской области в связи с истечением срока действия служебного контракта. Была назначена исполняющая обязанности министра Тамара Томаева, но, по данным СМИ, она уволилась вскоре после назначения.
Янин на момент истечения срока служебного контракта уже находился под домашним арестом. В марте этого года его приговорили к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). По данным прокуратуры региона, подсудимый, занимая должность главврача Александровской районной больницы, потребовал от сотрудников ежемесячно передавать ему деньги из зарплаты, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. В общей сумме потерпевшие передали ему 640 тысяч рублей.
Владимирская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала