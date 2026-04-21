Каллас: ЕС готов ввести санкции против Грузии, их блокирует одна страна - РИА Новости, 21.04.2026
20:23 21.04.2026
Каллас: ЕС готов ввести санкции против Грузии, их блокирует одна страна

© AP Photo / Virginia MayoГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 26 стран ЕС поддерживают введение санкций против Грузии.
  • Одна страна ЕС блокирует введение санкций против Грузии.
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила на пресс-конференции, что у 26 стран ЕС существует "общее настроение" принять меры против Грузии, но одна страна союза их блокирует.
"Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить — да, общее настроение есть. Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран "за" и одна "против". Теперь вопрос последних событий — принесут ли они новый импульс — я не могу забегать вперёд. Но посмотрим", - ответила она на вопрос, есть ли настроение в ЕС для принятия санкций против Грузии.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей, заявляя, что Тбилиси откатывается от демократии и использует антизападную риторику.
Каллас: ЕС обсуждает со странами Персидского залива санкции против России
Вчера, 19:36
 
