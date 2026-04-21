ЕС хочет ввести санкции против Ирана из-за Ормуза, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. ЕС в мае планирует утвердить санкции против Ирана по ситуации в Ормузском проливе, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"У нас уже есть масштабные санкции в отношении Ирана. Новое предложение касается тех, кто причастен к ограничению судоходства в Ормузском проливе. Работа над этими санкциями идет, у нас есть политическое соглашение по ним. Мы нацелены принять их в мае на следующем заседании МИД", - сообщила она.
Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
