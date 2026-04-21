- Причиной ЧП на полигоне в Японии стал взрыв боеприпаса в башне танка.
- В результате трагедии погибли три сотрудника сил самообороны, еще один получил ранения.
ТОКИО, 21 апр - РИА Новости. Причиной ЧП с тремя жертвами на полигоне сил самообороны в Японии стал взрыв боеприпаса в башне танка, передает агентство Киодо со ссылкой на японские сухопутные силы самообороны.
По информации агентства, причиной трагедии, в результате которой погибли три сотрудника сил самообороны и один получил ранения, стал взрыв боеприпаса в башне танка во время танковых учений. Все четверо в момент взрыва находились в танке.
Министерство обороны Японии продолжает расследование происшествия.
