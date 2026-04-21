На полигоне в Японии взорвался танк, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай в префектуре Оита взорвался танк.
- Три человека находятся в критическом состоянии, одна женщина получила тяжелые травмы.
ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Танк, предположительно, взорвался на полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай в префектуре Оита, сообщил местный телеканал OBS.
Три человека находятся в критическом состоянии с остановкой сердца и дыхания, одна женщина получила тяжелые травмы.
Согласно информации агентства Киодо, в ходе танковых учений взорвался снаряд.
