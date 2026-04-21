Рейтинг@Mail.ru
На полигоне в Японии взорвался танк, есть пострадавшие
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 21.04.2026 (обновлено: 10:34 21.04.2026)
На полигоне в Японии взорвался танк, есть пострадавшие

На полигоне в Японии взорвался танк, пострадали четыре человека

© REUTERS / KYODOПолигон сухопутных сил самообороны Хидзюдай, на территории которого взорвался танк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай в префектуре Оита взорвался танк.
  • Три человека находятся в критическом состоянии, одна женщина получила тяжелые травмы.
ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Танк, предположительно, взорвался на полигоне сухопутных сил самообороны Хидзюдай в префектуре Оита, сообщил местный телеканал OBS.
Три человека находятся в критическом состоянии с остановкой сердца и дыхания, одна женщина получила тяжелые травмы.
Согласно информации агентства Киодо, в ходе танковых учений взорвался снаряд.
В миреОита (город)Япония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала