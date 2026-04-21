Beeline Cloud представил ИТ-инструменты для бизнеса Татарстана - РИА Новости, 21.04.2026
15:35 21.04.2026
Beeline Cloud представил ИТ-инструменты для бизнеса Татарстана

Beeline Cloud представил на встрече ИТ-инструменты для бизнеса Татарстана

© Фото : Пресс-служба "Билайна"Экспертная встреча в Казани
Экспертная встреча в Казани - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Пресс-служба "Билайна"
Экспертная встреча в Казани
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Beeline Cloud и Yandex B2B Tech провели в Казани экспертную встречу, посвященную презентации ИТ-инструментов для развития бизнеса Татарстана, сообщает пресс-служба "Билайна".
В мероприятии приняли участие руководители ИТ-подразделений и представители крупного бизнеса в Татарстане.
В рамках деловой программы эксперты провайдеров представили аналитику текущего состояния рынка и обсудили отрасли, демонстрирующие кратный рост потребления облачных ресурсов в 2026 году. Особое внимание было уделено практике миграции: на примере конкретных кейсов участники разобрали алгоритмы бесшовного перехода на отечественные платформы.
Отдельно обсуждались вопросы безопасности и защиты данных при построении отказоустойчивых контуров в облаке. Деловая часть завершилась открытой дискуссией, где участники обсудили специфику ИТ-ландшафта Татарстана и потенциал внедрения инноваций на базе искусственного интеллекта.
"Казань традиционно является одним из технологических лидеров страны, и мы видим здесь зрелый запрос на сложные, комплексные ИТ-решения. Сегодня бизнесу недостаточно просто арендовать мощности — компаниям нужны инструменты, которые дают измеримый экономический эффект", — отметил руководитель по развитию облачных решений и сервисов кибербезопасности Beeline Cloud в регионе "Центр" Сергей Горин, его слова приводит пресс-служба.
 
БилайнВымпелКомИнформационная безопасностьКибербезопасностьКазаньТехнологии
 
 
