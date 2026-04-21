В Иране назвали решение не участвовать в переговорах в среду окончательным

ТЕГЕРАН, 21 апр — РИА Новости. Тегеран отказался участвовать в переговорах с Вашингтоном в Исламабаде, сообщило Tasnim.
"Решение Ирана об отказе присутствовать на встрече в Пакистане в среду является окончательным. Несмотря на всю шумиху и слухи в СМИ и среди американских чиновников, иранская переговорная делегация через пакистанского посредника сообщила США, что по различным причинам не будет участвовать во встрече в Исламабаде в среду и что пока нет никаких перспектив участия в переговорах в дальнейшем", — передает агентство.
Власти ИРИ считают контакты с Соединенные Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны, добавило Tasnim.
По данным Associated Press, вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил визит в Исламабад.
Восьмого апреля Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
Как сообщало агентство IRNA, Исламская Республика отказалась принять участие в новой встрече из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.