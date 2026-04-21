США готовы снять морскую блокаду ИРИ, заявил постпред Ирана при ООН - РИА Новости, 21.04.2026
22:40 21.04.2026
США готовы снять морскую блокаду ИРИ, заявил постпред Ирана при ООН

Иравани: Тегеран видит признаки, что США готовы снять морскую блокаду Ирана

© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о признаках готовности США снять морскую блокаду Ирана.
  • Второй раунд переговоров между Ираном и США в Исламабаде пока остается под вопросом, так как Тегеран настаивает на снятии блокады своих портов.
ООН, 21 апр – РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о признаках готовности США снять морскую блокаду, что может послужить основой для второго раунда прямых переговоров между странами в Исламабаде.
"Мы увидели признаки того, что они (США – ред.) готовы снять её, и, как только они снимут эту блокаду, я думаю, что следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде", - сказал Иравани журналистам.
Дым на месте авиаудара - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Заставят подчиниться". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США
Вчера, 17:31
На данный момент остается неизвестным, состоится ли второй раунд переговоров между Ираном и США в Исламабаде. Тегеран продолжает настаивать на том, что сохраняющаяся морская блокада его портов является грубым нарушением условий соглашения о прекращении огня, срок действия которого истекает 22 апреля.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Военный в Исламабаде перед вторым раундом переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Жесткий ответ". На Западе запаниковали из-за нового шага Ирана
Вчера, 17:17
 
