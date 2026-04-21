США готовы снять морскую блокаду ИРИ, заявил постпред Ирана при ООН

- Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о признаках готовности США снять морскую блокаду Ирана.
- Второй раунд переговоров между Ираном и США в Исламабаде пока остается под вопросом, так как Тегеран настаивает на снятии блокады своих портов.
ООН, 21 апр – РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о признаках готовности США снять морскую блокаду, что может послужить основой для второго раунда прямых переговоров между странами в Исламабаде.
На данный момент остается неизвестным, состоится ли второй раунд переговоров между Ираном и США в Исламабаде. Тегеран продолжает настаивать на том, что сохраняющаяся морская блокада его портов является грубым нарушением условий соглашения о прекращении огня, срок действия которого истекает 22 апреля.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.