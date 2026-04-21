Тегеран не подтвердил визит своей делегации в Исламабад, сообщил источник

ИСЛАМАБАД, 21 апр - РИА Новости. Власти Ирана не подтвердили Пакистану отправку своей делегации в Исламабад на переговоры с США, сообщил РИА Новости пакистанский дипломатический источник.
Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее сообщала, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали.