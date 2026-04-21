Тегеран не подтвердил визит своей делегации в Исламабад, сообщил источник - РИА Новости, 21.04.2026
22:35 21.04.2026
Тегеран не подтвердил визит своей делегации в Исламабад, сообщил источник

РИА Новости: Иран не подтвердил визит своей делегации на переговоры в Исламабаде

© AP Photo / Anjum NaveedПолицейский в Исламабаде перед вторым раундом переговоров между США и Ираном
Полицейский в Исламабаде перед вторым раундом переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Anjum Naveed
Полицейский в Исламабаде перед вторым раундом переговоров между США и Ираном. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Ирана не подтвердили Пакистану отправку своей делегации в Исламабад на переговоры с США.
  • Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном отложен на неопределенный срок из-за отсутствия ответа от Тегерана.
ИСЛАМАБАД, 21 апр - РИА Новости. Власти Ирана не подтвердили Пакистану отправку своей делегации в Исламабад на переговоры с США, сообщил РИА Новости пакистанский дипломатический источник.
Ранее во вторник представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран еще не принял окончательного решения по участию в переговорах с США в Пакистане. Отсутствие решения он объяснил противоречивыми посланиями, поведением и "неприемлемыми" действиями американской стороны.
"Тегеран неоднократно, в том числе в понедельник по официальным каналам, уведомлял Пакистан о прибытии своей делегации в Исламабад для переговоров. Однако во вторник Тегеран не ответил на повторные сообщения Исламабада с просьбой подтвердить визит", - сказал собеседник агентства.
Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее сообщала, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали.
