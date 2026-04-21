"Это провал". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. У США нет способа заставить Иран пойти на капитуляцию, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive.
"Эта затея с уничтожением Ирана из-за его отказа принять наши условия — безумие. <…> Так еще Тегеран находится в гораздо лучшем положении, чем мы думали. И китайцы, и русские, и многие другие очень заинтересованы не только в успехе и выживании Ирана, но и в том, чтобы тот стал будущим партнером в отношении Ормузского пролива", — сказал он.
По его мнению, нет такого сценария, при котором один радикальный шаг заставил бы Тегеран поднять белый флаг.
"Иран не капитулирует. Не помогут ни кампании давления, ни военные действия, ни символические демонстрации силы. И все же американская политика продолжает искать трюк, который обеспечит быструю и решительную победу. Эти поиски обречены на провал", — резюмировал Макгрегор.
Первая встреча делегаций США и Ирана прошла 11 апреля в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.
Второй раунд, по данным СМИ, был запланирован на 22 апреля в Исламабаде. Однако газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали.