Иран не будет вести переговоры с США из-за захвата судна, сообщил источник

ИСЛАМАБАД, 21 апр - РИА Новости. Иран не пойдет на возобновление переговоров на фоне захвата его торгового судна и игнорирования договоренностей со стороны США, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник.
Собеседник агентства отметил, что в такой ситуации можно предполагать, что согласие Ирана на переговоры является нереальным.