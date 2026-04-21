Иран не будет вести переговоры с США из-за захвата судна, сообщил источник
19:58 21.04.2026 (обновлено: 20:02 21.04.2026)
Иран не будет вести переговоры с США из-за захвата судна, сообщил источник

Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не пойдет на возобновление переговоров с США на фоне захвата его торгового судна и игнорирования договоренностей со стороны США, заявил иранский дипломатический источник.
  • По словам источника, согласие Ирана на переговоры в текущей ситуации является нереальным.
ИСЛАМАБАД, 21 апр - РИА Новости. Иран не пойдет на возобновление переговоров на фоне захвата его торгового судна и игнорирования договоренностей со стороны США, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник.
"Как можно ожидать согласия Ирана на проведение переговоров на фоне отсутствия какого-либо разговора по поводу атаки не его торговое судно или нарушений прекращения огня или пренебрежения США своим же действиям", - сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства отметил, что в такой ситуации можно предполагать, что согласие Ирана на переговоры является нереальным.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
США не знают, примет ли Иран участие в новых переговорах, пишут СМИ
Вчера, 19:24
 
