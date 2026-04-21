"Жесткий ответ". На Западе запаниковали из-за нового шага Ирана

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США не удастся принудить Иран к уступкам с помощью санкций и морской блокады, пишет Advance.
"История показывает, что государства редко отказываются от своих основных средств борьбы из-за экономического давления. Напротив, гораздо чаще происходит обратное, и под давлением они еще больше убеждаются в том, что, не дав жесткого ответа, останутся без будущего", — говорится в публикации.
Отмечается, что Тегеран обладает значительным влиянием, включая возможность перекрыть Ормузский пролив и нанести удары по соседям в Персидском заливе, что может вызвать глобальный экономический шок.
Как пишет Advance, на этом фоне Вашингтон опасается завершения конфликта, так как Иран стал сильнее, чем ожидалось. Страна продемонстрировал мощь в политическом, региональном и стратегическом аспектах, что вызывает у США беспокойство, поскольку война может сделать Тегеран именно таким, каким они не хотели его видеть, резюмируется в статье.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде с 11 по 12 апреля, но завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
В воскресенье агентство IRNA передало, что Тегеран не будет участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном в Исламабаде. Это решение Иран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Соединенных Штатов, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
"Переломный момент". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад
19 апреля, 15:40
