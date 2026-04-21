Иранский танкер прошел в территориальные воды страны при содействии армии

ТЕГЕРАН, 21 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана помогли своему танкеру пройти в территориальные воды на фоне морской блокады США, сообщила армия исламской республики.
"Иранский танкер при оперативной поддержке Военно-морских сил Ирана прошел Аравийское море прошлой ночью и вошел в территориальные воды Ирана", — цитирует военных гостелерадиокомпания IRIB.
Танкеру удалось пришвартоваться в одном из портов на юге страны, несмотря на "угрозы и предупреждения" со стороны американского флота.
С 13 апреля США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили Тегерану за проход. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.