Иранский танкер прошел в территориальные воды страны при содействии армии

ТЕГЕРАН, 21 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана помогли своему танкеру пройти в территориальные воды на фоне морской блокады США, сообщила армия исламской республики.

Танкеру удалось пришвартоваться в одном из портов на юге страны, несмотря на "угрозы и предупреждения" со стороны американского флота.