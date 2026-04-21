"Полное фиаско". На Западе раскрыли главный провал США в Иране

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американское командование полностью провалило попытки провести сухопутную операции в Иране, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала.
"Я не думаю, что США <…> решатся на ввод сухопутных войск на территорию Ирана. <…> Они уже прощупывали почву для ввода войск и потерпели полное фиаско. <…> Их единственная надежда — продолжение воздушных атак. <…> И, к сожалению, похоже, что так они и сделают, поскольку это единственное, на что они способны", — отметил он.
Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что результативность воздушных атак США будет неминуемо снижаться, тогда как издержки Вашингтона, наоборот, возрастут.
"Если посмотреть, чего добились и лишились США с 28 февраля, то ситуация для них будет становиться все хуже и хуже. Причем как в политическом, так и в экономическом плане. Да и в военном плане тоже", — подытожил Хеннингсен.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде в минувшие выходные, но завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
В воскресенье агентство IRNA передало, что Тегеран не будет участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном в Исламабаде. Это решение Иран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Соединенных Штатов, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
