05:18 21.04.2026
У берегов Ирана заметили американский разведывательный БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов Ирана замечен американский разведывательный БПЛА MQ-4C Triton.
  • Из Тель-Авива в регион вылетел заправщик Boeing KC-46A Pegasus.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Разведывательный беспилотник MQ-4C Triton ВМС США провел полет в непосредственной близости от иранской территории, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Предназначенный для радиоэлектронной разведки БПЛА вылетел из Омана около 20.30 местного времени. Сейчас он кружит над Ормузским проливом у побережья Ирана.
В 02.16 из Тель-Авива в регион также вылетел заправщик Boeing KC-46A Pegasus.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИранОманВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
