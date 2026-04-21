Рейтинг@Mail.ru
Иран не будет вести переговоры с США под угрозой, заявил спикер парламента
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 21.04.2026 (обновлено: 03:07 21.04.2026)
Иран не будет вести переговоры с США под угрозой, заявил спикер парламента

Спикер парламента Галибаф: Иран не будет говорить с США, подвергаясь угрозам

© РИА НовостиТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости
Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не будет вести переговоры с США под угрозой, заявил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
  • Спикер добавил, что Иран готовится «разыграть новые карты на поле боя», а также отмечается, что США начали блокаду иранских портов после объявления о прекращении огня.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иран не будет вести с США переговоры, подвергаясь угрозам, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
"Мы не будем вести переговоры (с США. — Прим. ред.) под угрозой", — приводит его слова агентство IRNA.
Галибаф добавил, что в последние две недели Иран "готовится к тому, чтобы разыграть новые карты на поле боя".
Восьмого апреля Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд переговоров. По его словам, встреча должна была пройти вчера.
Как сообщило агентство IRNA, исламская республика отказалась принять в ней участие, поскольку США продолжают блокировать Ормузский пролив, а их требования по сделке чрезмерны и нереалистичны.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Мохаммад-Багер ГалибафВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала