Иран не будет вести переговоры с США под угрозой, заявил спикер парламента

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иран не будет вести с США переговоры, подвергаясь угрозам, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Галибаф добавил, что в последние две недели Иран "готовится к тому, чтобы разыграть новые карты на поле боя".
Восьмого апреля Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд переговоров. По его словам, встреча должна была пройти вчера.
Как сообщило агентство IRNA, исламская республика отказалась принять в ней участие, поскольку США продолжают блокировать Ормузский пролив, а их требования по сделке чрезмерны и нереалистичны.