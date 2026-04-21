Пока весь мир затаив дыхание смотрит новости и ценники на заправках, есть некто, кто очень хочет сорвать любую возможность заключения мирного соглашения между США и Ираном.

Ровно за два дня до предполагаемого начала второго раунда переговоров в Пакистане на американском информационном ресурсе Fox News вышел очень подробный, обстоятельный и практически академический материал о главном посреднике — главе Генштаба Пакистана фельдмаршале Асиме Мунире.

После этого материала господину Муниру уже никогда не нужно делать МРТ и КТ: каждая его косточка была с любовью перемыта, окаталожена и положена на место. Если же отфильтровать фото Мунира из исламабадского детсада и тени, наведенные на плетень, то в сухом остатке явно выделяются следующие мысли, которые кто-то очень старается донести до определенного адресата.

Во-первых, якобы некие "неназванные источники в американских спецслужбах" вдруг очень сильно обеспокоились тем, что фельдмаршал Мунир "имеет тесные связи с КСИР и руководством Ирана".

Во-вторых, в Белый дом был опять же срочно отправлен доклад разведки, в котором утверждается, что "пакистанский военачальник Мунир играет двойную роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке".

Афганистане. В-третьих, сам Пакистан (как страна и площадка для переговоров) — исторически "вероломный союзник Вашингтона" еще со времени операции США

Расклад настолько классический, что глаз автоматически ищет фразу "А еще он называл Трампа земляным червяком!".

Сразу не поймешь, почему вдруг в Fox News привязались к пакистанскому фельдмаршалу, который, в общем, явно не входил в топовые новостные персоналии по иранскому кейсу.

Несколько раз его фамилия мелькала в разгар индийско-пакистанского конфликта, где он вроде как чуть ли не единолично его прекратил (конечно, с помощью Трампа). Потом, после того как Иран отбился от США и Израиля и начались подвижки к мирной паузе, сам Трамп сообщил, что вероятность проведения переговоров в Исламабаде возрастает, в том числе благодаря активной роли главы пакистанской армии фельдмаршала Асима Мунира: "Это более вероятно, знаете почему? Потому что фельдмаршал отлично справляется со своей работой".

По некоторым данным, именно через Мунира в первый раунд переговоров делегации Ирана и США обменивались записочками.

Что же касается "связей с КСИР и руководством Ирана", то, собственно, именно из-за этого кандидатура Мунира была сочтена идеальной обеими сторонами. Как писал на тот момент ресурс The New York Times, "у Сайеда Асима Мунира тесные связи с КСИР, что позволяет ему передавать сообщения между воюющими сторонами".

То же самое насчет Пакистана как "вероломного союзника" и "ненадежной площадки". Опять же, среди прочих вариантов (включающих Турцию Оман и другие локации) стороны абсолютно сознательно и с открытыми глазами выбрали Пакистан. Причины достаточно очевидны: Пакистан граничит с Ираном; он имеет давние и плотные связи с нефтяными монархиями и Белым домом; а главное — Пакистан сам чрезвычайно заинтересован в окончании конфликта. Как написали ВВС, "Пакистан занимает уникальное положение, поскольку ему доверяют США, Иран и страны Персидского залива".

Возникает вопрос: кто и почему тогда сделал этот антимунировский и антипакистанский вброс?

Тут можно вспомнить, например, публикацию в испанской газете El Pais, где описывался следующий эпизод: когда пакистанское посредничество подошло к чувствительному моменту, израильский премьер Нетаньяху лично звонил Трампу и убеждал его не соглашаться на прекращение огня, настаивая на продолжении войны. Можно также вспомнить слова главы МИД Пакистана Исхака Дара, который прямо обвинил Нетаньяху в том, что тот попытался сорвать его посреднические усилия, нанося удары по Тегерану в момент, когда стороны были готовы садиться за стол переговоров.

В эту же копилочку можно положить интервью посла Израиля в Индии местному агентству ANI в начале апреля, где посланник заявил, что "Пакистан нельзя рассматривать как надежного партнера" по переговорам.

В западном инфополе есть мнение, что в раунде номер два стороны подошли к мирному решению ближе, чем когда-либо, и это сильно обеспокоило израильское руководство, они решили ударить по подозрительности Трампа и вселить в него неуверенность в Пакистане и его главном медиаторе. Ведь оставался один-единственный момент: в личном звонке президенту Трампу фельдмаршал Мунир сообщил, что "препятствием для возобновления переговоров является блокада иранских портов со стороны США", и Трамп пообещал подумать над этим.

Возможно, все это одно большое совпадение, но для интереса можно посмотреть, а кто же является автором материала на Fox News. Автор — дама по имени Ефрат Лахтер, которая закончила университет в Тель-Авиве , много лет работала на израильском телевидении, а также получила престижную премию "Лучший молодой журналист Израиля".