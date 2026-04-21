Дальневосточную ипотеку распространят на новые категории россиян

10:39 21.04.2026 (обновлено: 11:49 21.04.2026)
© РИА Новости / Мария Девахина
Табличка на здании Министерства финансов России
Табличка на здании Министерства финансов России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дальневосточная и арктическая ипотека распространится на участников СВО, служащих в приграничных районах.
  • Воспользоваться программой смогут бойцы, которые участвовали в отражении вторжения в Россию и пресечении провокаций.
  • Ипотека также будет доступна и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на деятельность.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" распространится на участников СВО, служащих в приграничных районах, а также на некоторых медработников, сообщает Минфин.
"Соответствующие изменения утверждены правительством", — говорится на сайте министерства.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Назван способ накопить на взнос по ипотеке при доходе ниже 80 тысяч рублей
7 апреля, 05:11
До этого право на получение таких льгот имели только бойцы, служащие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении <...> вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов, <...> прилегающих к районам проведения СВО", — отмечается в материалах.
В перечень вошли Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Минстрой проработает вопрос о дифференцированной ставке льготной ипотеки
25 марта, 10:27
"Ипотека также будет доступна и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным, а основной ОКВЭД иной", — говорится на сайте Минфина.
Речь идет в том числе о сотрудниках Домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.
Как отметил директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев, изменения позволят распространить меры поддержки на большее число граждан, улучшить их жилищные условия, а также привлечь квалифицированных специалистов на Дальний Восток и в отдаленные арктические регионы.
По его словам, на текущий момент программой воспользовались свыше 200 тысяч российских семей.
Калькулятор ипотеки - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Названы регионы России с самыми низкими ставками по ипотеке
6 апреля, 02:16
 
