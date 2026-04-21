Дальневосточную ипотеку распространят на новые категории россиян

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" распространится на участников СВО, служащих в приграничных районах, а также на некоторых медработников, сообщает Минфин.
"Соответствующие изменения утверждены правительством", — говорится на сайте министерства.
До этого право на получение таких льгот имели только бойцы, служащие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении <...> вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов, <...> прилегающих к районам проведения СВО", — отмечается в материалах.
В перечень вошли Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.
"Ипотека также будет доступна и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным, а основной ОКВЭД иной", — говорится на сайте Минфина.
Речь идет в том числе о сотрудниках Домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.
Как отметил директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев, изменения позволят распространить меры поддержки на большее число граждан, улучшить их жилищные условия, а также привлечь квалифицированных специалистов на Дальний Восток и в отдаленные арктические регионы.
По его словам, на текущий момент программой воспользовались свыше 200 тысяч российских семей.
