Дальневосточную ипотеку распространят на новые категории россиян

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Программа " Дальневосточная и арктическая ипотека " распространится на участников СВО, служащих в приграничных районах, а также на некоторых медработников, сообщает Минфин.

"Соответствующие изменения утверждены правительством", — говорится на сайте министерства.

"Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении <...> вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов, <...> прилегающих к районам проведения СВО", — отмечается в материалах.

Ипотека также будет доступна и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным, а основной иной", — говорится на сайте Минфина

Речь идет в том числе о сотрудниках Домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.

Как отметил директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев, изменения позволят распространить меры поддержки на большее число граждан, улучшить их жилищные условия, а также привлечь квалифицированных специалистов на Дальний Восток и в отдаленные арктические регионы.