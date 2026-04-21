В ДТП на Садовом кольце попали пять иномарок

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Участниками крупного ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, в результате которого погибли два человека и еще несколько пострадали, стали пять иномарок, в том числе Jaguar и Ford Mustang, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По предварительным данным столичной прокуратуры, накануне поздно вечером на улице Садовая-Черногрязская женщина за рулем Mercedes совершила столкновение с электровелосипедом и такси с последующим наездом на место производства ремонтных работ, а затем еще с несколькими машинами. В результате аварии водитель электровелосипеда погиб, пассажирка Mitsubishi скончалась в медицинском учреждении, есть пострадавшие.