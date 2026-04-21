В ДТП на Садовом кольце попали пять иномарок

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Участниками крупного ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, в результате которого погибли два человека и еще несколько пострадали, стали пять иномарок, в том числе Jaguar и Ford Mustang, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, участниками крупного ДТП на улице Садовая-Черногрязская стали автомобили Jaguar, BMW, Ford Mustang, Mitsubishi и Mercedes", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у четырех иномарок государственные регистрационные номера были московские. Предварительно, у Mercedes госзнаки отсутствовали.
По предварительным данным столичной прокуратуры, накануне поздно вечером на улице Садовая-Черногрязская женщина за рулем Mercedes совершила столкновение с электровелосипедом и такси с последующим наездом на место производства ремонтных работ, а затем еще с несколькими машинами. В результате аварии водитель электровелосипеда погиб, пассажирка Mitsubishi скончалась в медицинском учреждении, есть пострадавшие.
